Tiere : Warum Ambrosiakäfer im Bierglas landen

von dpa

09. April 2018, 23:59 Uhr

Plumps! Huch, was schwimmt denn da im Bierglas?! Das ist ein Ambrosiakäfer. Das kleine dunkle Tier ist vernarrt in Alkohol.

Forscher haben nun herausgefunden, warum. Ambrosiakäfer leben in kleinen Röhren, die sie ins Holz von Bäumen bohren. Dort züchten sie Pilze als Futter für ihre Larven. Für ihr Zuhause wählen die Ambrosiakäfer alte, absterbende Baumstämme. Diese Stämme produzieren zum Schutz vor Schädlingen Alkohol. Den riechen die Käfer mit ihren Antennen und fliegen die absterbenden Bäume gezielt an. Denn mit einer bestimmten Menge Alkohol gedeihen die Pilze der Käfer am besten.

Im Frühjahr könne es deshalb leicht passieren, dass Ambrosiakäfer im Bier- oder Weinglas landen, sagt ein Forscher: „Die halten das Bierglas eigentlich für einen Baum.“