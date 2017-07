Rezept : Vorspeise: Pilz-Stulle mit Rührei

vergrößern 1 von 1 Foto: Gunga 1 von 1

Für 4 Personen brauchst du:

1 kleine Lauchstange

200 g kleine Champignons

250 g kalter Bratenaufschnitt

4 Blatt Kopfsalat

4 El Butter

4 Eier

Salz, Pfeffer

4 Scheiben Bauernbrot

So geht’s:

1. Lauch waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. Pilze putzen, halbieren oder vierteln. Bratenaufschnitt in 3 Zentimeter große Stücke schneiden. Salatblätter abbrausen und trocken tupfen.

2. 2 El Butter in einer großen Pfanne erhitzen, Lauch und Pilze darin anbraten. Bratenaufschnitt dazugeben, kurz weiterbraten. Eier aufschlagen, verrühren und dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eier unter Rühren stocken lassen.

3. Bauernbrot toasten, mit restlicher Butter bestreichen, je ein Salatblatt darauflegen. Rührei-Mix auf die Brotscheiben verteilen und sofort servieren.



von Kina

erstellt am 20.Jul.2017 | 01:52 Uhr