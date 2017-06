Kino : Von Fröschen und Störchen

vergrößern 1 von 3 Foto: Little Dream Entertainment 1 von 3





Sita ist ganz aufgeregt, denn heute hält sie in der Schule ein Referat über Frösche. Doch Lehrer Franz unterbricht sie schon beim zweiten Satz, wird ganz grün im Gesicht – und unterrichtet plötzlich Erdkunde! Was ist denn bloß los mit dem Lieblingslehrer der Klasse?

Als Sita am nächsten Morgen einen Platten hat, nimmt Franz sie auf seinem Fahrrad mit zur Schule und erzählt ihr dabei sein Geheimnis: Immer, wenn in seiner Gegenwart über Frösche gesprochen wird, verwandelt er sich in solch ein kleines, grünes Wesen. Nur ihrem Freund Wouter vertraut Sita diese Geschichte an. Der ist sich aber sicher, dass Lehrer Franz sie an der Nase herum geführt hat. Aber als im Unterricht plötzlich alle anfangen zu quaken, geschieht das Unfassbare: die Hände vom Lehrer werden ganz dick und grün, er quakt und hüpft herum und ist – schwupps – ein Frosch! Ausgerechnet jetzt kommt der neue Direktor Storch zur Inspektion in die Klasse, und der mag Frösche überhaupt nicht…

Werden Sita und ihre Mitschüler es schaffen, Lehrer Franz und sein Geheimnis zu schützen? Und wie kann sich der Lehrer überhaupt wieder in einen Menschen zurück verwandeln? Das alles erfährst du in dem lustigen und spannenden Film „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!“, der ab heute im Kino läuft. Wenn du glaubst, die Geschichte zu kennen, dann hast du bestimmt Paul van Loons Buch „Das Geheimnis von Lehrer Frosch“ gelesen.



von Barbara Leuschner

erstellt am 15.Jun.2017 | 01:16 Uhr