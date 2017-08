Mitmachen : Vögel mit Charakter

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Die Greifvögel machen einen Riesenlärm. „Sie rufen, weil sie sich für ihr Futter bedanken“, erklärt Kaja (14). „Die Falkner haben die Vögel mit der Hand aufgezogen. Deshalb sind sie wie Eltern für sie – und so unterhalten sich junge Greifvögel mit ihren Eltern.“ Kaja hat im Wildpark Eekholt jede Menge über die Tiere gelernt. Und sie hat sogar einen Film darüber gedreht. „Einen Tag als Falknerin“ heißt er.

Das Mädchen aus Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist mit drei weiteren Jugendlichen, Joschua, Otto und Tobias eins von vier Teams im Jugendfilmcamp. Diese Camps gibt es jedes Jahr im Zusammenhang mit dem Naturfilmfestival Green Screen, das im September in Eckernförde stattfindet. Dort wird der Film auch vor großem Publikum im Wettbewerb um den Jugendfilmpreis gezeigt – um den sich auch Kaja und ihre drei Filmkollegen bewerben.

Doch der Preis ist für Kaja, Joschua, Otto und Tobias nicht das wichtigste. „Ich finde es toll, mal unter Anleitung von Profis einen Film zu drehen. Und ich bin gern in der Natur“, sagt Joschua. Profis gibt jede Menge im Naturfilmcamp. Kameramann Dieter Hoese kann den jungen Filmern genau erklären, was sie beim Drehen beachten müssen. Die Leiterin der Eekholter Wildparkschule Ute Kröger checkt die Fakten. Die Falkner Kristin Höpner und Axel Imdahl sind für die Greifvögel wie Eltern – und für Kajas Filmgruppe die Experten für ihr Thema. Daniel Wehrend und Bernadett Skala helfen beim Vorbereiten der Ausrüstung, beim Drehen, Schneiden und allen anderen Fragen rund ums Filmen.

Doch am Ende liegt es an den Jugendlichen, dass sie aus ihrem Filmmaterial eine spannende Geschichte machen – und auch an den Tieren, die zwar die Hauptdarsteller für die Filme sind, sich aber nicht wie Schauspieler an Anweisungen halten. „Jeder Falke, jede Eule, jeder Adler hat seinen eigenen Charakter“, hat Kaja in Eekholt gelernt.

Infos zum Filmcamp: www.greenscreen-festival.de

von Ina Reinhart

erstellt am 05.Aug.2017 | 00:05 Uhr