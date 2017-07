Rezepte : Video: Klara kocht Spinatlasagne

vergrößern 1 von 3 Foto: Ina Reinhart 1 von 3





Gestern fuhr das Kina-Kochmobil zu Klara Schönrock (10) in die Itzehoer Grundschule Sude West. Denn Klara hat im Kina-Kochwettbewerb mit ihrem Spinatlasagne-Rezept als Fotostory gewonnen und ihre Klasse eingeladen. Da schmeckte es sogar den Mitschülern, die sonst keinen Spinat essen. Das solltest du auch mal ausprobieren!

Für vier Personen brauchst du:

600 g tiefgefrorener Rahmspinat

300 g Magerquark

125 g Sahne

120 g frisch geriebener Gouda

Jodsalz, Pfeffer

Muskatnuss, frisch gerieben

1 Tl Olivenöl

200 g Lasagneblätter

Öl für die Form



So geht’s:

1. Den Rahmspinat in einen Topf geben und auftauen lassen.

2. Inzwischen den Magerquark mit der Sahne, 80 g Gouda, Salz, Pfeffer und Muskatnuss zu einer würzigen Creme verrühren.

3. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

4. Eine Auflaufform einfetten.

5. Einige Löffel Spinat auf dem Boden verteilen, eine Lage Lasagneblätter darauflegen. Diese mit Quarkcreme bestreichen und das gleiche immer wieder, bis alles verbraucht ist. Die oberste Schicht sollte Spinat sein. Diese mit dem restlichen Käse bestreuen.

6. Die Spinatlasagne in den Backofen schieben und etwa 35 Minuten backen.

Zum Nachtisch gibt’s Heidelbeer-Quarkspeise

Du brauchst:

250 g Magerquark

250 g Joghurt

30 g Sahne

3 El Honig

Etwas Orangensaft

250 g Heidelbeeren

So geht’s:

1. Verrühre Quark, Joghurt, Sahne, Honig und Orangensaft .

2. Gib die Heidelbeeren dazu und verrühre sie mit einem Löffel.

von Ina Reinhart

erstellt am 06.Jul.2017 | 01:56 Uhr