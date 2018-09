Hörbuch : Verzauberte Träume und ein geheimnisvolles Hotel

von dpa

18. September 2018, 01:12 Uhr

Joëlle und Lancelot freuen sich riesig auf den Urlaub. Dieses Jahr fährt die ganze Familie in ein Superhotel an die Nordsee: mit Riesenwasserrutsche und Kletterpark. Doch leider läuft einiges schief. Joëlles Mutter hat die Ortschaften verwechselt und das Navi falsch programmiert.

So landen sie, statt im Traumhotel an der Nordsee, in einem kleinen verwunschenen Strandhotel an der Ostsee. Es ist schon zu spät um umzudrehen. Daher beschließt die Familie, eine Nacht zu bleiben. Doch etwas ist seltsam in diesem Hotel. Zum Beispiel klingelt ein Telefon, das nicht angeschlossen ist. Die Kinder wollen dem Geheimnis des Hotels auf die Spur gehen und entdecken so einiges.

Das Hörbuch „Das Hotel der verzauberten Träume – Fräulein Apfels Geheimnis“ ist sehr spannend. Schnell wird man in die Geschichte hineingezogen und fängt an mit zu rätseln, was als nächstes passieren wird. Rund um das Hotel mit den verzauberten Träumen es wird eine ganze Reihe von Geschichten geben. Jetzt sind schon zwei erschienen: „Fräulein Apfels Geheimnis“ und „Annabels Tagebuch“. Man kann jedes Buch für sich hören. Aber es ist sinnvoller, mit dem ersten Band von Fräulein Apfels Geheimnis anzufangen. Denn die Geschichte wird immer weiter erzählt.

Gina Mayer, „Fräulein Apfels Geheimnis“. Ab 8 Jahren. 2 CDs. 12 Euro. Verlag: Silberfisch.