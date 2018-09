Buchtipp : Verrückt, verrückter, Rekorde

von Cheyenne Erdmann

03. September 2018, 19:35 Uhr

Bist du jemand, der sich für Rekorde, sowohl von Menschen und Tieren als auch in der Natur, interessiert? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich!

Ein Rekord ist eine Spitzenleistung. Viele Menschen tun verrückte Dinge, um einen neuen Rekord zu erreichen. Einer der verrücktesten ist wohl der von Martin Strel, der den Rekord im Langstreckenschwimmen hält. 2007 schwamm er den längsten und gefährlichsten Fluss der Welt hinunter, den Amazonas.

Besonders lustig ist der Rekord von Neville Sharp mit dem lautesten Rülpser. Laut ist auch das Insekt namens Wasserwanze: Es gibt Geräusche so laut wie ein Motorrad von sich. Und ob du es glaubst oder nicht, doch den schwersten Bagger gibt es in Leipzig in Deutschland zu sehen. Er ist mit 14 200 Tonnen so schwer wie 25 von den weltgrößten Passagierflugzeugen Airbus A380. Und die größte Modelleisenbahnanlage, die in Hamburg von Zwillingsbrüdern innerhalb von 600 000 Arbeitsstunden gebaut wurde, ist als Attraktion im Miniatur-Wunderland zu sehen. Und wer weiß, vielleicht schaffst du es, in der Zukunft einen dieser Rekorde zu toppen oder einen neuen aufzustellen.

Emmanuelle Figueras, „Die Welt der Rekorde: Unglaubliches aus aller Welt“. Von 7 bis 11 Jahren. 48 Seiten. 22,90 Euro. Verlag: Kleine Gestalten.