von Redaktion KiNa

03. April 2018, 18:23 Uhr

Auch dieses Mal traf der Basketballer Moritz Wagner (Foto) oft in den Korb. 16 Punkte erzielte der Deutsche in dem wichtigen Spiel am Montagabend. Trotzdem reichte es am Ende nicht zum Sieg. „Verlieren ist Mist“, sagte der 20-Jährige hinterher. Aber er sei stolz darauf, wie seine Mannschaft gekämpft habe. In dem Finale ging es um den Titel der College-Meisterschaft im Land USA. Dort treten jedes Jahr Mannschaften verschiedener Universitäten und anderer Hochschulen an. Reporter wollten auch wissen, wie es in Zukunft mit ihm weitergeht.

Experten trauen dem Deutschen nämlich zu, bald in der besten Basketball-Liga der Welt zu spielen: der NBA. Doch dazu wollte Moritz Wagner erst einmal nichts sagen. „In dieser Nacht geht es nicht um das nächste Jahr.“