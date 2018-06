Fußball-WM : „Vamos México!“

Deutschlands erster WM-Gegner: Julio Ian (12) fiebert am Sonntag mit seiner Mannschaft.

von dpa

16. Juni 2018, 01:38 Uhr

Grün, weiß und rot: In diesen Farben feuern die Fußball-Fans aus dem Land Mexiko ihre Mannschaft an. Unter ihnen ist der zwölf Jahre alte Julio Ian Aguilar Arco. Er ruft dann: „Vamos México!“ Auf Deutsch: „Los geht's, Mexiko!“

Morgen werden die mexikanischen Fans bei der Weltmeisterschaft mit ihrer Mannschaft mitzittern. Mexiko trifft im ersten WM-Spiel auf Deutschland. Julio Ian hofft auf einen Sieg von Mexiko. „Bei der WM unterstütze ich natürlich mein Heimatland, weil ich Mexikaner bin und es eine gute Mannschaft ist“, erzählt er.

Auf der Karte findest du Mexiko unterhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Julio Ian lebt in Mexiko-Stadt, der riesigen Hauptstadt des Landes. Dort schaut er sich die WM-Spiele zuhause mit Freunden im Fernsehen an. „Dabei essen wir Popcorn und Tacos und trinken Cola oder andere Soft-Drinks.“

In seiner Freizeit kickt Julio Ian auch selbst. „Ich spiele in einer Mannschaft mit anderen Jungs, wir nehmen auch an Turnieren teil.“