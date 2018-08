Unglaublich viele Klicks für Musik-Video

von Julia Voigt

Hundert Millionen Mal. Also 100 000 000 Mal. So unglaublich oft haben Menschen in nur fünf Tagen auf das neue YouTube-Video der Band BTS geklickt. Das ist vorher nur wenigen Musikern gelungen, zum Beispiel den Sängerinnen Taylor Swift und Adele.

Die Band BTS kommt aus dem Land Südkorea in Asien. Die sieben Jungs machen koreanischen Pop. Diese Musikrichtung wird auch oft K-Pop genannt. Auch außerhalb Asiens mögen wahnsinnig viele Menschen diese Musik. So waren die Tickets für die beiden Konzerte der Band in Deutschland im Oktober sehr schnell ausverkauft.

Für ihr neues Video bekamen die Musiker schon am ersten Tag besonders viele Klicks, nämlich 45 Millionen. Die Firma YouTube teilte mit: Noch nie haben so viele Menschen so schnell ein Video angeschaut.

Experten sagen: Die Sänger schaffen auch deswegen solche Rekorde, weil sie viel in den sozialen Medien posten.