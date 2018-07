Hörbuch : Traumberufe: Tierarzt und Fußballprofi

Ich wär so gern... – Hinter den Kulissen der Arbeitswelt.

von dpa

03. Juli 2018, 01:48 Uhr

Was willst du später einmal werden? Für viele ist die Frage leicht zu beantworten, sie haben einen Traumberuf.

Astronaut zählt oft dazu, genauso wie Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Die Hörspiel-Reihe „Ich wär so gern“ schaut sich bestimmte Traumberufe näher an. In zwei Folgen geht es zum Beispiel um den Beruf von Tierärzten und Fußballprofis.

Tierärzte wollen Tieren helfen. Denn auch sie können Zahnschmerzen haben oder Probleme mit der Haut. Auch wenn eine Katze natürlich nicht sagen kann, was ihr fehlt: Tierärzte finden es meist heraus! Dabei helfen ihnen ihre Erfahrung und das Wissen aus ihrer Ausbildung. Im Hörbuch „Tierärztin“ erfährst du eine Menge über diesen Beruf. Es reicht etwa nicht, Tiere nur gern zu haben. Du solltest zum Beispiel auch gut in Schulfächern wie Biologie, Physik oder Chemie sein.

Eine weitere Folge der Reihe beschäftigt sich mit dem Traumjob „Fußballprofi“. Allererste Voraussetzung dafür ist es, richtig heiß aufs Fußballspielen zu sein. Wer Fußball-Profi werden will, darf keine Angst vor anstrengendem Training haben. Und er muss wissen, dass es im Fußball oft hart zugeht.

Am besten beginnt man möglichst früh mit dem Kicken. Bei der Suche nach einem Verein solltest du unbedingt darauf achten, dass der Fußballtrainer dort eine Trainerlizenz hat. Da Fußballprofis sehr, sehr fit sein müssen, sind eine gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf wichtig. In beiden Hörbüchern findest du ausführliche Pläne, wie du deinem jeweiligen Berufswunsch Schritt für Schritt näher kommst. Es gibt einen Erzähler, der alles erklärt. Außerdem kommen Menschen, die selbst als Tierärzte beziehungsweise Fußballprofis arbeiten, zu Wort.

Dazwischen stellen Kinder neugierige Fragen. Die Hörbücher gibt es auch noch zu anderen Berufen.

Christian Bärmann, „Tierärztin“, „Fußballprofi“. Aus der Reihe: „Ich wär so gern“. Gelesen von Martin M. Schwarz und Kindern, dazu O-Töne von Experten. Ab 10 Jahren. 1 CD mit 45 Minuten Laufzueit. 7,90 Euro. Verlag: Lübbe Audio.