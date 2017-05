Sport : Titel zu gewinnen, ist das Schönste

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die meisten Fußballer aus der heutigen Mannschaft waren damals noch nicht mal geboren. Fast 30 Jahre ist es her, dass Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal zuletzt gewann. An diesem Samstag könnte es seit Langem mal wieder so weit sein.

Eintracht Frankfurt steht im Finale des Wettbewerbs. Dieses Endspiel wird einmal im Jahr in der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen. „Wir können Geschichte schreiben“, sagte ein Frankfurter Spieler.

Dafür muss die Eintracht das Finale aber erst mal gewinnen. Und das wird alles andere als einfach! Denn der Gegner heißt Borussia Dortmund. Dieser Verein stand allein in den vergangenen fünf Jahren viermal im Endspiel. Zuletzt mussten sich die Dortmunder aber dreimal geschlagen geben. Jetzt will der Club endlich wieder ein Finale gewinnen. Denn: „Es gibt nichts Schöneres, als einen Titel zu gewinnen“, sagte einer der Dortmunder Spieler.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 18:29 Uhr