Sport : Tennis-Spielchen von Tennis-Stars

Sie gehören zu den besten Tennisspielern der Welt. Für solch einen Erfolg muss man hart trainieren. Manchmal kann aber auch noch ein bisschen Zeit für Quatsch sein. Das zeigten Tomas Berdych und Sam Querrey gerade in Mexiko. In diesem Land in Lateinamerika nehmen sie an einem Tennisturnier teil mit Spielern aus der ganzen Welt. Kurz vor dem Start des Turniers verlegten die beiden ihr Training auf ein Boot. So ganz ernst war das aber wohl nicht gemeint. Der Tennisplatz auf dem Boot war nicht viel größer als eine Tischtennisplatte. Und Sam Querrey trägt Flipflops statt Sportschuhen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 01:12 Uhr