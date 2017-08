Nachrichten : Taifun „Hato“ lässt Schule ausfallen

vergrößern 1 von 1 Foto: L. Chung 1 von 1

Ein starker Wirbelsturm ist über den Süden von China hinweggezogen. Auf seinem Weg richtete der Wirbelsturm viel Schaden an. Wind und Regen von Taifun „Hato“ waren so stark, dass es beispielsweise in der Stadt Macau keinen Strom mehr gab. In der Stadt Hongkong riss der Sturm Bäume aus und überflutete Straßen. Kinder durften deshalb nicht zur Schule gehen. Auch viele Flugzeuge konnten nicht starten.

von

erstellt am 24.Aug.2017 | 03:14 Uhr