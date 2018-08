Tiere : Sumpfschildkröten ausgewildert

Sie sind vom Aussterben bedroht. Naturschützer helfen den Tieren.

von Redaktion KiNa

20. August 2018, 17:43 Uhr

Diese Tiere sind in Deutschland fast ausgestorben. Wir Menschen haben ihnen Lebensraum genommen. Naturschützer setzen sich für die gepanzerten Kröten ein und schaffen neuen Lebensraum. Gestern entließen sie in Niedersachsen 18 neue Tiere in die Natur. Wenn du mehr über die Sumpfschildkröte erfahren möchtest, dann schau im Internet hier:

www.geo.de/geolino/tierlexikon/17248-rtkl-reptilien-europaeische-sumpfschildkroete