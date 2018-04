Kino : Steinzeit gegen Bronzezeit

Lustige Knetfiguren kommen ins Kino.

von Barbara Leuschner

21. April 2018, 01:58 Uhr

Hast du schon einmal was von der Steinzeit gehört? Die begann vor 2,5 Millionen Jahren und da haben die Menschen angefangen, für die Fertigung ihre Werkzeuge und Waffen auch Stein zu verwenden. So lebten diese Urmenschen, bis vor ungefähr 4200 Jahren die Bronzezeit begann. Genau zu dieser Zeit fragt sich im Film „Early Man – Steinzeit bereit“ Höhlenmensch Dug jeden Tag, ob sein Stamm nicht mehr kann, als immer nur Kaninchen zu jagen.

Doch beim Nachdenken wird Dug jäh unterbrochen von riesigen Mammuts. Die gehören zu Lord Nooth – und der will sich die Bronze aus dem Tal von Dugs Stamm holen. Während Dugs Freunde aus dem Tal fliehen, fällt er aus Versehen in eine Verladekiste und landet in der riesigen Bronzestadt. Dort strömen gerade alle Menschen in eine Arena.

Dugs bester Freund ist das prähistorische Wildschwein Hognog. Hier findest du eine Knetanleitung für das Schwein:

EarlyMan_KnetsetHognob.pdf

Weil Steinzeitmensch Dug Geld noch nicht kennt, vergisst er, den Eintritt in die Arena zu bezahlen – und wird gejagt. Nur eine Verkleidung kann ihn jetzt noch retten! Aber leider ist es das Trikot vom Torwart der Top-Mannschaft Real Bronzio! Natürlich hat Dug keine Ahnung von Fußball und wird schnell entlarvt. Zum Glück hat er eine Idee: Dug fordert die Mannschaft von Real Bronzio zu einem Fußballspiel heraus! Wenn die Steinzeit-Mannschaft gewinnt, darf sie in ihrem Tal bleiben! Nur leider hat Dug vergessen, dass es keine Steinzeit-Mannschaft gibt…

Wird es Dug gelingen, seinen Stamm zu echten Kickern zu machen? Das erfährst du ab Donnerstag im Kino.