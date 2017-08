Sport : Spannend: Hoffenheim empfängt heute Liverpool

vergrößern 1 von 1 Foto: U. Anspach 1 von 1

In der Bundesliga hat die Saison noch nicht einmal angefangen. Doch bei dem Fußball-Verein 1899 Hoffenheim ist schon jetzt vom Spiel des Jahres die Rede. Heute empfangen die Hoffenheimer eine Mannschaft aus England: Den FC Liverpool. Die beiden Teams wollen die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) erreichen. Doch nur eine Mannschaft wird es in den Wettbewerb für die besten Vereine Europas schaffen. Wer von beiden bei dem Turnier mitmachen darf, entscheidet sich in zwei Spielen: Zuerst heute im Stadion der Hoffenheimer, eine Woche später in Liverpool. Viele Fußball-Fans schauen bei dem Spiel auf die beiden Trainer. Denn die Mannschaft aus Liverpool wird von einem Deutschen trainiert. Er heißt Jürgen Klopp und war früher als Trainer von Borussia Dortmund sehr erfolgreich. Der Trainer von 1899 Hoffenheim heißt Julian Nagelsmann. Er ist 30 Jahre alt und damit der jüngste Trainer aus der Bundesliga.

15.Aug.2017