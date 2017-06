Sport : Sophia fährt Autorennen in der Formel 4

vergrößern 1 von 2 Foto: Aglaja Adam 1 von 2

Mit fünf Jahren saß Sophia Flörsch zum ersten Mal in einem Mini-Rennwagen. Kein großer wie in der Formel 1, sondern in einem Kart. Heute ist Sophia 16 Jahre alt und fährt in der Formel 4. Das ist eine Autorennserie für junge Fahrer. Sophia ist das einzige Mädchen unter den Fahrern. Im Interview erzählt sie, wie ihr Training abläuft und wofür man bei Autorennen Muskeln braucht.

Wie ist es, einen Sport zu machen, in dem es fast nur Jungs gibt?

Sophia: Es ist etwas Besonderes, aber für mich ist es normal. Ich fahre schon gegen Jungs, seit ich fünf bin. Manche denken, dass Frauen nicht Auto fahren können. Das stimmt nicht. Mädchen können genauso schnell sein wie Jungs. Es kommt auf Konzentration und Taktik an. Aber tatsächlich: In Sachen Ausdauer und Kraft müssen Mädchen ein bisschen mehr trainieren.

Für was braucht man im Motorsport denn Kraft und Ausdauer?

Motorsport ist anstrengend. Das fängt schon mit der Kleidung an. Wir tragen feuerfeste lange Unterwäsche und ein feuerfestes langärmeliges T-Shirt mit Kragen, Strümpfe bis zum Knie, darüber einen fetten Overall. Der ist eineinhalb Zentimeter dick. Dann gibt es noch Handschuhe, Helm und Sturmhaube. Damit schwitzt man schon bei 20 Grad wahnsinnig.

Wieviel Zeit steckst du ins Training und den Motorsport?

Jede freie Minute! Wenn keine Rennen sind, trainiere ich sechsmal die Woche, einmal mit einem persönlichen Trainer. Am Wochenende zweimal am Tag. Während der Saison ist es schwierig, Training, Rennen und Schule unter einen Hut zu bringen.

Wie finden es deine Mitschüler, dass du Formel 4 fährst?

Spannend. Besonders die Jungs, die die Formel 1 verfolgen und wissen, um was es geht. Es ist schön, am Montag in die Schule zu kommen und von Freunden aufs Rennen angesprochen zu werden.

von Aglaja Adam

erstellt am 13.Jun.2017 | 01:51 Uhr