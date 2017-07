Politik : Soldaten sollen im Ausland für mehr Sicherheit sorgen

vergrößern 1 von 1 Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr 1 von 1

Verteidigen – das ist ursprünglich die Hauptaufgabe von deutschen Soldaten. Sie sollen die Menschen in Deutschland schützen, wenn unser Land angegriffen wird. Trotzdem sind deutsche Soldaten auch immer öfter in anderen Ländern im Einsatz, zum Beispiel im Irak oder auch in Mali in Afrika.

Über die Soldaten in Mali reden gerade viele Menschen. Denn dort gab es am Mittwoch einen Unfall. Zwei Soldaten stürzten mit einem Hubschrauber ab. Noch ist nicht klar, warum der Unfall passierte.

Doch was machen deutsche Soldaten überhaupt im Ausland, wenn sie eigentlich dazu da sind, unser Land zu verteidigen? Die Antwort: Sie sollen bei besonderen Notlagen helfen. Etwa dann, wenn der Frieden in Gefahr ist. So ist es auch in Mali, dort kämpfen verschiedene Gruppen gegeneinander. Die Regierung hat Probleme, die Lage in den Griff zu bekommen und für Sicherheit zu sorgen.

Angreifen dürfen die deutschen Soldaten in Mali niemanden. Sie dürfen sich höchstens verteidigen, wenn jemand sie angreift. Trotzdem kommt es bei solchen Einsätzen manchmal zu Gewalt. Manche finden die Einsätze der Soldaten im Ausland deshalb nicht gut.

Andere wiederum sagen: Es ist auch für Deutschland und andere Länder wichtig, dass es in Mali friedlich ist. Zum Beispiel, weil dann niemand mehr vor der Gewalt in andere Staaten fliehen muss.

In Mali geht es für unsere Soldaten besonders darum, die Soldaten aus Mali besser auszubilden. Dafür sind einige Hundert deutsche Soldaten im Einsatz. Und das schon seit mehreren Jahren. Mit Hilfe der besseren Ausbildung sollen die Soldaten aus Mali irgendwann selbst für mehr Sicherheit in ihrem Land sorgen können.

