Sommer : So funktioniert ein Schnorchel

Du willst dich am Strand nicht nur faul in der Sonne aalen, sondern unter Wasser bunte Fische und Pflanzen beobachten? Dann könnte Schnorcheln das Richtige für dich sein. „Das macht viel Spaß, aber man sollte dafür sicher schwimmen können und schon das Schwimmabzeichen in Bronze haben“, sagt Schwimm-Experte Matthias Stoll.

Und du brauchst natürlich einen Schnorchel mit passendem Mundstück und eine Taucherbrille. „Taucher nennen diese Brille Maske“, erklärt Matthias Stoll. Anders als eine Schwimmbrille ist bei einer Tauchermaske die Nase verschlossen. So bekommst du kein Wasser in die Nase.

Das Mundstück steckst du in den Mund. Achte darauf, dass der Schnorchel, ein schmales Rohr, das am Mundstück festgemacht ist, über Wasser bleibt. So kannst du immer frische Luft atmen.

Bei all den Tieren und Pflanzen unter Wasser kann es allerdings schnell passieren, dass man nur nach unten guckt und die Orientierung verliert. „Deshalb sollte man sich immer einen festen Orientierungspunkt an Land suchen, zum Beispiel einen Leuchtturm oder einen Fahnenmast“, rät Matthias Stoll. Außerdem solltest du immer deinen Eltern Bescheid geben, wenn du Schnorcheln gehst und eine zweite Person mitnehmen.

Wenn du das Schnorcheln richtig lernen willst, kannst du auch einen Kurs machen, etwa bei einem Tauchverein.

