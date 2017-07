Rezept : Smiley-Pudding

vergrößern 1 von 1 Foto: gunga 1 von 1

Du brauchst:

1 Pkt Schokoladen-Pudding

500 ml Milch

Sahne

2 gehäufte El Zucker

So geht’s:

1. Puddingpulver mit Zucker mischen. Nach und nach mit mindestens 6 El von 500 ml kalter Milch glattrühren. Meistens braucht man 10 bis 20 El Milch zum Glattrühren.

2. Übrige Milch aufkochen, vom Herd nehmen und angerührtes Pulver mit einem Schneebesen einrühren.

3. Pudding unterrühren und mindestens eine Minute kochen. Pudding in eine Schale füllen und abkühlen lassen.

4. Wenn der Pudding abgekühlt ist, schlage etwas Sahne, gib sie in eine Spritze und spritze einen Smiley auf den Pudding.



von kina

erstellt am 05.Jul.2017 | 02:56 Uhr