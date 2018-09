Basteltipp : Smartphone frisch verpackt

Die gibt’s nur einmal – Bastelt euch mit Wanda Eure ganz eigene Handyhülle

von Anna Korehnke

18. September 2018, 19:15 Uhr

Handyhüllen gibt’s wie Sand am Meer! In jedem Technik-Markt findest du eine Riesenauswahl. Richtig cool ist aber eine Hülle, die nur du hast, und die auch ein bisschen was darüber sagt, wer du bist, was du magst und wen du vielleicht immer bei dir haben willst.

Kina-Reporterin Wanda zeigt hier, wie du dir ganz leicht so eine tolle Hülle selber basteln kannst.

Du brauchst:

Eine durchsichtige Handyhülle, die auf das Handy passt. Dann viele bunte Zeitschriften, aus denen du Bilder ausschneiden darfst, Kleber, eine Schere und eine Nagelschere, ein weißes Blatt Papier, Bleistift, Buntstifte und Fineliner, wenn du es magst, dann auch Glitzerstifte und ein oder mehrere kleine Fotos von Lieblings-Menschen oder -Tieren.

So geht’s:

1.Umrande deine durchsichtige Handhülle auf dem weißen Papier und zeichne auch das Kameraloch nach. Jetzt schneide das ganze aus und benutze für das Kameraloch die Nagelschere – das ist einfacher. Fertig ist Deine weiße Vorlage und die gilt es jetzt zu gestalten.

2. Begib dich auf „Schatzsuche“ und schmökere alle Zeitschriften und private Fotos durch, aus denen du Bildchen ausschneiden darfst. Such nach Fotos, Grafiken, Schriftzeichen und Symbolen, die dir gefallen und zu denen du einen Bezug hast. Achte darauf, dass die Bildchen nicht zu groß sind, damit du mehrere Teile in einer echten Collage anordnen kannst.

3. Wenn du genug Material gesammelt hast, dann kommt das „Probeliegen“ auf der weißen Vorlage. Dabei kannst du die einzelnen Bildchen auch überlagernd anordnen. Schiebe sie so lange, bis du zufrieden bist, und alles seinen Platz gefunden hat.

4.Klebe alle Teile mit Bastelkleber auf die weiße Vorlage. Nun verschönere noch die weißen Zwischenräume, indem du mit dem Fineliner oder den Buntstiften verschiedene Muster einfügst. Kringel, Sternchen, Streifen – was immer dir gefällt!

5. Setze nun deine voll beklebte und bemalte Vorlage in die transparente Handyhülle ein, Handy drauf und fertig ist deine ganz eigene Hülle!

Viel Spaß beim Basteln!