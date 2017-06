Kinder : Schwimmen muss gelernt sein

vergrößern 1 von 1 Foto: fotolia 1 von 1

Du planschst gerne, kannst aber nicht so gut schwimmen? Das geht leider vielen Kindern in Deutschland so. Fachleute fanden gerade heraus: Ungefähr jeder zweite Grundschüler kann nicht richtig schwimmen. Das muss sich ändern, sagen die Experten. Denn im Wasser gibt es viele Gefahren: In Seen, Flüssen oder im Meer kann das Wasser schnell tief werden. Dann muss man schwimmen können, um nicht unterzugehen. In Flüssen oder im Meer gibt es auch immer wieder Strömungen. Diese können Badende erfassen und dann weit hinaus abtreiben. Dann muss man die weite Strecke auch sicher zurückschwimmen können. Darum sollten auch Kinder schon früh längere Strecken gut schwimmen können, sagen die Fachleute.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 01:57 Uhr