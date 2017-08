Leute : Schülerin Bivsi ist zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Mitschüler und Freunde waren zum Flughafen gekommen, um Bivsi zu begrüßen. Sie nahmen sie in den Arm und freuten sich, dass das Mädchen zurück ist. Was war denn passiert? Vor vielen Jahren waren Bivsis Eltern aus dem Land Nepal nach Deutschland gekommen. Das Mädchen wurde hier geboren und ist inzwischen 15 Jahre alt. Doch dann hatte eine Behörde entschieden: Die Familie muss nach Nepal in Asien zurückkehren. Bivsis Mitschüler und andere Helfer wollten das Mädchen zurückhaben – und setzten sich für sie ein. Der Plan ging auf: Der Familie wurde erlaubt, erst mal wiederzukommen. Gestern landete Bivsi am Flughafen der Stadt Düsseldorf.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 01:20 Uhr