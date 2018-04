Forschen : Schatzsuche mit einer Drohne im See

von dpa

26. April 2018, 19:06 Uhr

Das Gerät sieht aus wie ein Torpedo. Gestern schwamm es in einem See im Bundesland Sachsen-Anhalt herum. Das Gerät ist eine Unterwasser-Drohne. Sie sollte in dem See nach Dingen suchen, die von Menschen stammen, die vor langer Zeit am Ufer wohnten. Denn man weiß, dass dort vor etwa rund 3000 Jahren Menschen lebten. Und auch im Mittelalter vor etwa 700 Jahren gab es dort Siedlungen. Die Unterwasser-Drohne ist rund zwei Meter lang und mit Sensoren ausgestattet. Die Drohne hat schon einiges gefunden, zum Beispiel Wracks von alten Booten. Die Wissenschaftler hoffen darauf, zum Beispiel Reste einstiger Häfen zu finden und weitere Wracks versunkener Boote.