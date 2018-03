Garten : Salat, Möhren oder Radieschen am laufenden Band

Gartenkinder basteln jetzt Saatbänder

von Tjorven Reisener

16. März 2018, 00:16 Uhr

Schnee, Frost und Eis haben die Gärtner in den vergangenen Wochen nochmal gezwungen, abzuwarten. Nun aber ist der Schnee fast überall getaut, und die ersten Frühlingsblüher stecken ihre Köpfe aus der Erde – Krokusse, Schneeglöckchen und Perlhyazinthen.

Damit es auch bald in den Beeten und Gewächshäusern so richtig zu wachsen anfängt, haben die Villekula-Gartenkinder sich schon gut vorbereitet und Saatbänder hergestellt. Denn die vielen kleinen Samen von Salat oder Möhren zum Beispiel, sind mit dem bloßen Finger recht schwer gleichmäßig in einer Rille im Beet zu verteilen. Mit einem Saatband lässt sich der Abstand vorher bestimmen, und so hat jedes Saatkorn den Platz, den es zum Wachsen braucht. Und wir verraten dir auch, wie du selbst Saatbänder bastelst.

Villekula: Die Gartenkinder

Auf einer großen Wiese am Rande Flensburgs gärtnert Tjorven Reisener gemeinsam mit Kindern im Villekula-Garten. Jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat treffen sie sich dort von 10 bis 13 Uhr, also auch morgen. Jeder kann mitmachen. Ihr findet den Villekula-Garten in Flensburg im Quakenweg 20. Mehr Infos gibt’s im Internet unter: www.villekula.de

Du brauchst:

Mindestens 12 Stück Toilettenpapier am Stück, eine Tasse Mehl, eine Tasse Wasser, einen Löffel oder Gabel zum Umrühren und natürlich Saatgut. Wir haben mit Salat begonnen, da wir den auch zuerst aussäen wollen, aber du kannst natürlich auch gleich mit Möhren, Radieschen und Co anfangen.

So geht’s:

Als erstes rührst du deinen eigenen Kleister aus Mehl und etwas Wasser an, und dann faltest du den langen Klopapierstreifen einmal in der Mitte, so dass er nur noch halb so schmal ist.

Mit dem Finger tunkst du nun in deinen Kleister und setzt auf jedes Abriss-Stück des Klopapiers einen Klecks und anschließend noch zwei in die Mitte. Nun hast du pro Blatt vier Kleckse – dieser Abstand ist für Pflücksalate und Radieschen geeignet, bei Kopfsalat sollte er allerdings größer sein.

Nun schnell in jeden Klecks ein Samenkorn verteilen und schwupps – schon ist dein Saatband fertig. Jetzt kannst du es trocknen lassen.

Sobald es warm genug ist – wenn es keinen Frost mehr gibt – kannst du draußen in deinem Beet eine Rille ziehen, das Saatband hineinlegen und mit Erde bedecken. Und wenn’s nicht regnet, immer fleißig gießen!