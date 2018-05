Musik-Wettbewerb : Sänger Michael Schulte ist zufrieden

Ein echtes Nordlicht belegt den vierten Platz beim ESC.

von Julia Voigt

13. Mai 2018, 16:58 Uhr

Ein vierter Platz! So gut hat Deutschland beim Musik-Wettbewerb ESC schon länger nicht mehr abgeschnitten. Die Buchstaben ESC sind die Abkürzung für Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Bei diesem Wettbewerb traten am Wochenende verschiedene Länder gegeneinander an.

Für Deutschland war der Sänger Michael Schulte aus Dollerup im Kreis Schleswig-Flensburg dabei. In seinem Lied ging es um seinen Vater, der vor einigen Jahren gestorben ist. Am Ende schaffte Michael Schulte es mit dem ruhigen Song ziemlich weit nach vorne. „Platz vier, oh mein Gott“, sagte er hinterher strahlend.„Das ist so verrückt.“ Gewinnerin des Abends war die Sängerin Netta aus dem Land Israel im Nahen Osten. Für Michael Schulte sollte es am Sonntag wieder zurück nach Hause gehen. In seiner Wahl-Heimatstadt Buxtehude soll es bald noch eine Empfangsfeier geben.