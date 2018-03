Garten : Rotkohl macht Blau

Die Gartenkinder färben ihre Eier mit Gemüse.

von Tjorven Reisener

23. März 2018, 01:19 Uhr

Ostern steht vor der Tür! Darum haben wir, die Kinder im Villekula-Garten, überlegt, wie man Ostereier färben kann – und zwar ohne künstliche Farben, nur mit dem, was aus dem Garten kommt.

Zunächst haben wir weiße Hühnereier in einem Topf mit Wasser bedeckt und einen Schuss Essig dazugegeben. Der sorgt dafür, das die Schale die Farbe besser aufnehmen kann. Dann werden die Eier hart gekocht.

Gleichzeitig haben wir die Schale einer roten Zwiebel in einem Topf mit Wasser gekocht, in anderen Töpfen Rotkohl, Rote Bete und Kaffeesatz. Alles wird mit dem Wasser einmal aufgekocht, und anschließend legen wir die hart gekochten Eier in die jeweiligen Töpfe für rund 30 Minuten.

Farben

Und siehe da: Aus Zwiebelschale wird Gelb, aus Kaffee Braun, aus Roten Beten Rot. Und aus Rotkohl wird – wer hätte das gedacht – Blau!

Glanz

Wenn wir anschließend die Eier so richtig zum Glänzen bringen wollen, polieren wir sie mit ein paar Tropfen Öl auf einem Küchentuch.

Muster

Und wer noch ein Muster haben möchte, kann ein Wattestäbchen in Zitronensaft oder Essig tunken und damit die Farbe auf den Eiern wieder wegzaubern und so Muster entstehen lassen!

Blättermuster

Wer eine alte Nylonstrumpfhose von Mama oder Oma hat, kann auch ein schönes Blattmuster auf das Ei zaubern. Dafür legen wir das Blatt auf das Ei und ziehen den Nylonstrumpf fest darüber. Dann alles zusammen in die Farbe einlegen. So bleibt nur da, wo das Blatt auf dem Ei aufliegt, ein helles Muster, und der Rest nimmt die Farbe an.