Tiere : Rosa Augen, beige Stacheln

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 01:04 Uhr

Hast du schon mal einen weißen Igel gesehen? Solche Tiere gibt es nur ganz selten. Sie haben rosa-rote Augen, beige Stacheln und darunter ein weißes Fell. Fachleute sprechen von Albino-Igeln. Ihnen fehlt ein Farbstoff in der Haut und damit auch für Fell, Stacheln und Augen. So ein weißer Igel wurde in einem Garten in Binzwangen im Bundesland Baden-Württemberg gefunden.

Er sieht zwar heller aus als seine Artgenossen. Er huscht aber genauso wie sie durch die Nacht – auf der Suche nach Insekten oder anderen Leckereien. Wird es draußen kälter, machen sich Igel auch gerne an Katzen- oder Hundefutter zu schaffen. Im Herbst fressen sich die Tiere Winterspeck an. Dann suchen sie einen gemütlichen Laub-Haufen. Dort kuscheln sie sich rein und machen Winterschlaf bis es wieder wärmer wird.