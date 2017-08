Politik : Riesiger Rummel im Weißen Haus

vergrößern 1 von 1 Foto: Pablo Martinez Monsivais 1 von 1

In diesem Haus ist immer ordentlich was los. Die Rede ist vom Weißen Haus im Land USA. Hier arbeiten Donald Trump, der Präsident der USA, und seine Mitarbeiter – und die haben viel zu tun.

Doch gerade gibt es in dem Gebäude besonders viel Rummel. Ziemlich oft geht es dabei um wichtige Jobs. Mal kündigt ein Mitarbeiter seine Arbeit im Weißen Haus. Mal wird sogar jemand vom Präsidenten gefeuert. Doch wer sind eigentlich all diese Mitarbeiter?

STABS-CHEF Er plant die Termine des Präsidenten und kümmert sich um die anderen Mitarbeiter. Das klingt nicht aufregend. Trotzdem ist der Stabschef mehr als ein Organisator. Seine wichtigste Funktion: Er entscheidet, ob jemand mit dem Präsidenten sprechen kann.

CHEF-STRATEGE Der Chef-Stratege bleibt meist im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass er nicht wichtig ist. Er ist bei entscheidenden Treffen des Präsidenten dabei. Und er ist dafür zuständig, sich zu überlegen, welche Ziele die Regierung von Donald Trump gerne umsetzen möchte.

KOMMUNIKATIONS-CHEF Als Präsident will Donald Trump natürlich zu den Leuten sprechen. Der Kommunikations-Chef überlegt sich, wie das am besten funktioniert. Welche Neuigkeiten kann man im Internet verbreiten? Wann spricht der Präsident mit Reportern? Besonders wichtig ist es Donald Trump, im Fernsehen gut rüberzukommen. Gibt es Kritik an der Regierung, soll der Kommunikations-Chef sich darum kümmern, dass sie schnell wieder einen guten Eindruck macht.

NATIONALER SICHERHEITS-BERATER Wie kann es in den USA sicherer werden? Über diese Frage denkt der Präsident nicht alleine nach, er holt sich Hilfe. Zum Beispiel, wenn es Probleme mit anderen Ländern oder sogar Terrorgruppen gibt. Besonders wichtig ist dem Präsidenten dabei die Meinung seines nationalen Sicherheits-Beraters.

