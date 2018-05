Geburtstag : Riesige Party für einen Hafen

In Hamburg wird 829. Geburtstag gefeiert

von dpa

11. Mai 2018, 17:26 Uhr

Vier Tage lang Geburtstag feiern! Das wäre doch was! Die Stadt Hamburg macht es. So lange feiert sie den Geburtstag ihres Hafens. Riesige Kreuzfahrtschiffe, alte Segel-Boote und massige Schlepper geben ihm die Ehre. Rund 300 Schiffe sind am Hafen auf dem Fluss Elbe unterwegs. Der Bürgermeister der Stadt eröffnete die riesige Geburtstags-Party.

Dazu läutete er mit einer alten Schiffsglocke. Nun wird noch bis Sonntag gefeiert.

Ein Höhepunkt ist am Samstag das Schlepper-Ballet. Dann schwanken, schaukeln und drehen sich viele Schiffe zu Musik. Das ist ihr Geschenk an den Hafen. An Land sorgen etliche Bands für Stimmung. Mehr als eine Million Gäste werden kommen. Das erwarten die Veranstalter.

Es ist schon der 829. Geburtstag! Vor 829 Jahren, also im Mittelalter im Jahr 1189, wurde der Hafen durch ein Schriftstück offiziell gegründet.