Buchtipp : Rico, Oskar und der Schneesturm

von Jonna Dabelstein

erstellt am 11.Dez.2017 | 01:25 Uhr

In „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“ von Andreas Steinhöfel, geht es um den tiefbegabten Rico und seinen besten Freund, den hochbegabten Oskar. In den drei vorherigen Bänden haben die zwei viele Abenteuer erlebt. So wie auch diesmal! Ein Schneesturm zieht über Berlin und die Diefe 93 her. Natürlich an Weihnachten! Doch als Oskar eine „Fundfrau“ findet und dann noch eine mehr oder wenige schöne Weihnachtsüberraschung passiert, sind die Freunde und ihre Familien überfordert.

Ich finde das Buch ist sehr witzig, weil der besondere Schreibstil des Autors immer wieder lustige Gedanken hervorruft. Eine ideale Weihnachtsgeschichte für Jungs und Mädchen.Andreas Steinhöfel, „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“. Ab 8 Jahren. 272 Seiten. 14,99 Euro. Verlag: Carlsen.