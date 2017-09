Konsolen-Spiel : Raumschiff-Kapitän Olimar sucht die Glitzernüsse

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Captain Olimar ist mit seinem Raumschiff auf dem Weg nach Hause. Doch plötzlich fällt die Steuerung des Raumschiffes aus: Er landet statt zu Hause auf einem blauen Planeten. Hier leben seltsame kleine Wesen. Sie werden Pikmin genannt. Passend dazu heißt das Konsolenspiel „Hey! Pikmin“.

Gemeinsam mit den Wesen muss sich Captain Olimar auf die Suche nach Glitzernüssen machen. Denn nur damit bekommt er sein Raumschiff wieder flott. Die Pikmins sind außerordentlich hilfsbereit und weichen Captain Olimar nicht von der Seite!

Dieses Spiel lässt sich auf dem Nintendo 2DS und 3DS spielen. Im Vordergrund steht das Lösen von Rätseln. Nur so kommt man an die Glitzernüsse heran. Gesteuert wird das Spiel mit dem Touchpen. Dem kleinen Stab, der zu den Konsolen gehört. Alle Aufgaben und Erklärungen gibt es in kleinen Sprechblasen. Leider wird der Text nicht vorgelesen. Du musst schon selbst gut lesen können, sonst ist es sehr anstrengend. Manchmal sind die Rätsel ziemlich kniffelig. Nur wer einen Level erfolgreich abgeschlossen hat, kommt weiter. Die Aufgaben werden im Lauf des Spiels immer schwerer. Das Spiel ist für Jungen und Mädchen interessant, die gern kniffelige Rätsel lösen.

„Hey! Pikmin“. Ab 8 Jahren. Für Nintendo 3DS und 2DS. Rund 39 Euro.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 01:08 Uhr