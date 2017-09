Leute : Prinz George (4) geht schon zur Schule

vergrößern 1 von 2 Foto: Richard Pohle 1 von 2

von Ina Reinhart

erstellt am 08.Sep.2017 | 01:51 Uhr

Prinz George wirkte noch etwas unsicher. An der Hand seines Papas ging es am Donnerstag zu seinem ersten Schultag. Ab sofort besucht der Junge eine Schule in London, der Hauptstadt Großbritanniens.

Prinz George ist der Urenkel der britischen Königin. Seine Eltern sind Prinz William und Herzogin Kate. Seine kleine Schwester heißt Charlotte. Bald bekommen die beiden noch ein zweites Geschwisterkind. Prinz George ist erst vier Jahre alt. In Großbritannien beginnt für viele Kinder aber schon in diesem Alter die Schulzeit.