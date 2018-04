Computer-Spiele : Preise für Hexen, Jäger und Schatzsucher

von dpa

11. April 2018, 18:42 Uhr

Bei diesem Computerspiel spielst du entweder eine Hexe oder einen Jäger. Die Jäger jagen die Hexen. Das ist gar nicht so leicht, denn die Hexen können sich in Gegenstände verwandeln und sich so verstecken.

Das Spiel, um das es hier geht, heißt „Witch it“, und es hat den deutschen Computerspielpreis gewonnen. Das Spiel bekam sogar gleich mehrere Auszeichnungen. Es wurde nicht nur zum besten Jugendspiel gewählt, sondern bekam auch Preise als bestes deutsches Spiel und bestes internationales Multiplayer-Spiel. Multiplayer bedeutet, dass mehrere Spieler gleichzeitig spielen.

Als bestes Kinderspiel wurde „Monkey Swag“ ausgezeichnet. Hier gehen die Spieler auf Schatzsuche. Um die Schätze zu finden, müssen Rätsel gelöst werden.