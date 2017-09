Naturfilm-Festival : Palle ist ganz aufgeregt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Franziska Clauss

erstellt am 13.Sep.2017 | 01:26 Uhr

Heute startet das Naturfilm-Festival Green Screen in Eckernförde. Palle ist schon soooo gespannt auf die Filme und die vielen Naturfreunde, die dorthin kommen.

Palle fragt: Franziska, das Green-Screen-Filmfestival geht endlich los – was ist diesmal neu?

Franziska antwortet: Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Ozeanen und der Zukunft der Meere. Deshalb werden heute auch drei Sieger-Meeresfilme aus den letzten Jahren gezeigt. Dazu passt das Titeltier, der Blauhai. Leider werden sehr viele seiner Kollegen immer noch gefangen, dann werden ihnen die Flossen abgeschnitten, aus denen Suppe gemacht wird, und der dann langsam sterbende Knorpelfisch (dazu gehören die Haie) ins Meer zurückgeworfen. Hauptsächlich sind die Meere aber durch die Klimaerwärmung bedroht, die nicht nur in diesem Ökosystem eine ganze Kette von Zerstörungsmechanismen in Gang setzt.

Das macht Palle ganz traurig: Aber wir können uns ja für die Natur einsetzen. Darum geht es ja auch in viele Filmen, nicht wahr?

Franziska: Genau. Schau doch mal ins Programm unter www.greenscreen-festival.de. Vielleicht können auch unsere jungen Leser ihre Eltern zu einem Wochenendausflug nach Eckernförde überreden.

Palle: Und die für Kinder am besten geeigneten Filme haben mich als Symbol.

Bei einigen Veranstaltungen können die Zuschauer ja sogar noch über Preise bestimmen: Einmal bei den „Kurzkids“, das sind acht Kurzfilme für Kinder, am Freitag um 16 Uhr in der „Galerie 66“ in Eckernförde oder bei den Kurzfilmen allgemein am selben Abend um 20 Uhr. Und wer aus dem Fernsehkanal Kika den Moderator Tim Gailus („Timster“) kennt, kann ihn bei der Preisverleihung des Jugendfilmpreises am Sonnabend um 14 Uhr erleben.