Naturfilm : Palle fragt: „Sind Wildbienen besonders wild und gefährlich?“

Und die Biologin Franziska Clauss antwortet: „Nein, Palle, die heißen nur so, weil sie wild leben und wir sie so von den Honigbienen unterscheiden, die von Menschen gepflegt werden. Weltweit sind ungefähr 30.000 Arten Wildbienen bekannt, davon leben in Deutschland 550 bis 600 Arten. Wie fast alle Insekten wird auch die Anzahl der Wildbienen wegen der Insektengifte in der Landwirtschaft erschreckend geringer. Das ist deshalb so schlimm, weil sie durch ihre Bestäubung einen Großteil zur Obsternte beitragen. Keine Bienen bedeutet: Kein Obst und Gemüse. Manche von ihnen werden nur 1,3 Millimeter groß, andere Arten 3 Zentimeter. Und es gibt mehr in Süddeutschland als im Norden; sie mögen nicht so gern Wind und haben es lieber etwas wärmer. Fast alle leben solitär, also einzeln, und bauen nicht so große Nester für einen Schwarm. Sie stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Also zum Beispiel mit der Hand gefangen werden oder man versehentlich drauf tritt. Viele leben in Bodenlöchern. Sicher hast du aber auch schon mal Insekten-Nisthilfen gesehen. Das sind meist Holzstücke oder Scheiben mit Löchern drin. Einige Arten brüten dort. Sie legen erst ein Ei hinten ins Loch, dazu ein bisschen Futter für die kleine Larve. Da zwischen kommt eine kleine Lehmwand, dann wieder ein Ei mit Futter, Lehmwand – bis die Röhre voll ist. Wenn die Jungbienen fertig entwickelt sind, schlüpfen sie und beißen sich durch die vor ihnen liegende Lehmwand. Weil das zuletzt gelegte Ei direkt hinter der besonnten warmen Lehmwand liegt, ist diese Biene zuerst ausgebrütet. Das nächste ist dann wieder das nächstwärmere. Ganz schön clever!“

Film „Biene Majas wilde Schwestern“ auf der sh:z-Tour oder beim Festival in Eckernförde am Samstag, den 16.9.2017, um 12 Uhr im Ratssaal (Rathaus).



