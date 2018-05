Mitmachen in der Politik : Niklas geht wählen

Wer 16 Jahre alt ist, darf bei der Kommunalwahl mitmachen. Für einen Kina-Reporter war es gestern das erste Mal.

von Niklas Freese

06. Mai 2018, 20:18 Uhr

Gestern fanden in ganz Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen in Gemeinden und Städten statt. Und ich durfte das erste Mal selber mitwählen.

Rund acht Wochen vor der Wahl wurde ich mit einer Wahlbenachrichtigung informiert, wo und wann ich wählen gehen kann. Doch vor den Wahlen musste ich mir überlegen, was und wen ich überhaupt wähle.

Da mein Vater 15 Jahre in der Kommunalpolitik tätig war, konnte ich ihn fragen, was ich in meinem Dorf genau wähle, denn das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Er erklärte mir, dass bei uns in Langenhorn der Gemeinderat von den Bürgern gewählt wird, und dieser dann den Bürgermeister wählt.

Jetzt stellte sich aber noch die Frage, wen ich wähle. Dafür habe ich mir zunächst die Kandidaten in meinem Wahlbezirk angeguckt. Viele kannte ich schon. Dann informierte ich mich aber noch mehr über die Kandidaten und die Parteien, wofür sie stehen und welche Arbeit sie in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Dabei fragte ich mich auch, ob ich mit der politischen Arbeit in meiner Gemeinde in den letzten Jahren zufrieden war.

Zur Wahl musste ich dann meine Wahlbenachrichtigung und meinen Personalausweis mitnehmen, damit die Wahlhelfer vor Ort genau wussten, wer ich bin. Das Wahllokal ist im Feuerwehrgerätehaus. Dort bekam ich zwei Zettel und ging damit in eine Wahlkabine, um dort geheim meine Kreuze zu setzen.

Der eine Zettel war für die Kreistagswahl im Kreis Nordfriesland und der andere für die Kommunalwahl in Langenhorn. Nachdem ich mit dem Ankreuzen fertig war, musste ich meine Zettel nur noch falten und diese danach in die Wahlurne werfen.

Es ist schon ein gutes Gefühl, mitbestimmen zu dürfen, wer in meinem Ort Gemeinderat wird. Und es ist ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden.