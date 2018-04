Kino : Nick, Mikke und das Finnland-Abenteuer

Filmpremiere in Hamburg – und die Kina-Reporterinnen Linda und Anna-Sophia waren dabei.

von Linda Jantzen

18. April 2018, 21:12 Uhr

Nutella während einer Kochszene im Gesicht. Vielleicht ist das nicht jedermanns Sache, aber Nick Holaschke hatte in seiner Rolle als Sami Spaß dabei.

Bei der Premiere von „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“, der am Donnerstag in die Kinos kommt, hatte ich die Möglichkeit mich mit den beiden Hauptdarstellern zu unterhalten. Nick und Mikke Emil Rasch, der Matti spielt, erzählten von ihren Lieblingsszenen und welche Rollen sie als Schauspieler schon hatten.

Zum ersten Mal in Finnland und gleich zehn Tage, dass durften Mikke und Nick erleben. Dort waren sie gemeinsam mit ihrem Team, zu dem auch der Finne Tommi Korpela gehörte, der im Film den Vater der beiden Jungs spielte. In Erfurt und Hamburg haben sie ebenfalls gedreht.

Was das Schauspielern angeht, sind die beiden keine Anfänger mehr. „Ich habe schon in zwei Kinofilmen und einem Fernsehfilm mitgespielt. Es waren immer größere Rollen, aber bei „Matti und Sami" spiele ich meine erste richtige Hauptrolle“, berichtete Mikke. Die Kinofilme waren „Die wilden Kerle – Die Legende lebt“ und „Wir sind die Flut“. Die Hauptrolle des Fernsehfilmes spielte er in „Atempause“.

Nick hat mit seinen sieben Jahren schon in einigen Filmen, wie zum Beispiel „Krauses Glück“ mitgespielt. Seine erste Rolle hatte er mit sechs Monaten im Film „Lore“.

„Meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall die, wo ich hinten auf dem Pickup-Truck auf der Ladefläche stehe“, erzählte Mikke mir lächelnd, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin mir sicher, dass mir so etwas auch Spaß gemacht hätte.