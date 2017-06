Tiere : Nicht mehr lange, dann ist Tayo einer der Größten

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Nashorn-Baby Tayo gehört zur größten und schwersten Nashorn-Art der Welt, den Breitmaul-Nashörnern. Ausgewachsen können die männlichen Tiere mehr als drei Tonnen wiegen. Drei Tonnen sind etwa so schwer wie drei kleine Autos. Bis Tayo so weit ist, dauert es aber noch. Denn das kleine Nashorn ist knapp vier Monate alt. Es wurde im Serengeti-Park in Niedersachsen geboren. Gestern durfte Tayo dort zum ersten Mal ins Außengehege des Parks. Dort konnte er dann auch die anderen Nashörner seiner Herde kennenlernen.

von dpa

erstellt am 21.Jun.2017 | 01:09 Uhr