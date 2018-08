Sport : Nervenkitzel: Madrid spielt gegen Madrid

Zwei Mannschaften kommen aus dem gleichen Land und spielen gegeneinander.

von Redaktion KiNa

14. August 2018, 18:15 Uhr

Der deutsche Fußballer Toni Kroos ist hier für seine Mannschaft Real Madrid in Action. Heute tritt Real Madrid gegen Atlético Madrid an. Beide Mannschaften haben ein großes Fußball-Turnier gewonnen. Die eine holte den Pokal der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Die andere gewann die Europa League. Jedes Jahr im Sommer treffen die Sieger dieser beiden Turniere aufeinander. In dem Spiel geht es um den Super Cup, auch Superpokal genannt. Real Madrid hat die Champions League bereits zum dritten Mal nacheinander gewonnen. Doch nun hat sich bei der Mannschaft einiges geändert. Der Superstar Cristiano Ronaldo spielt jetzt für den Verein Juventus Turin in Italien. Und auch der Trainer Zinédine Zidane hat aufgehört.