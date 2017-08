Naturfilm : Natur auf dem Bildschirm

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Hallo liebe Leserinnen und Leser, liebe Paula und lieber Piet! Hoffentlich kennt ihr mich noch aus dem letzten Jahr? Und ist vielleicht sogar jemand unter euch, der noch weiß, was es bedeutet, wenn ich auf der Kina-Seite auftauche? Richtig: Ich bin Palle, ein Papageitaucher und gleichzeitig das Maskottchen für das Green Screen Naturfilmfestival in der Stadt Eckernförde. Und genau dieses startet wieder in nur wenigen Wochen! Wie nun schon seit einigen Jahren gang und gäbe, will ich auch in diesem Jahr wieder die Chance nutzen und der Biologin Franziska Clauss ein paar Fragen zum Naturfilm-Festival stellen. Schließlich wollen wir ja wissen, worum es dabei geht.

Hallo Franziska, sag mal, gibt es auch beim Naturfilm-Festival dieses Jahr wieder Serien?

Ja, Palle, und zwar sind es dieses Jahr sogar einige: Zum Beispiel „Wilde Ostsee oder Eine Erde – viele Welten“ oder „Auf Leben und Tod“ oder „Planet E.“, womit natürlich unsere Erde gemeint ist. Außerden kannst du sogar zwei Filme aus zwei anderen Serien an vielen Orten in Schleswig Holstein bei der sh:z-Filmtour ansehen. Dort hast du sogar auch die Möglichkeit abzustimmen, welcher Film den sh:z-Publikumspreis verdient hat.

Ehrlich? Ich darf mitbestimmen?

Na klar! Jeder, der die Filme auf der Tour ansieht, bekommt eine Stimmkarte. Und es ist dabei ganz egal, ob du nun ein Erwachsener, ein Kind oder ein Papageitaucher bist.

Toll! Und was sind das für Filme?

Zum Beispiel „Biene Majas wilde Schwestern“ oder „Eine Erde, viele Welten: Der Dschungel“ und „Wilde Ostsee – Von Finnland bis Schweden“.

Das klingt alles toll. Kannst du mir was über die Filme und die darin gezeigten Tiere sagen?

Na klar, aber die Kinder können das nicht alles auf einmal lesen. Wir verteilen das also auf ein paar Zeitungen, ok?



