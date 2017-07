REzept : Nachspeise: Beerenshake „Rosarot” mit Zuckerrand

vergrößern 1 von 1 Foto: gunga 1 von 1

Für 8 Gläser brauchst du:

2 Bananen

300 g tiefgekühlte Beeren

500 ml Milch

300 g Vanillejoghurt

8 El Zucker

2 El Zitronenschale

2 El gehackte Zitronenthymianblättchen

So geht’s:

1. Bananen schälen und in Stücke schneiden. Beeren mit Bananen, Milch und Vanillejoghurt in einen Mixer geben, alles fein pürieren und servieren.

2. Zucker mit Zitronenschale und Zitronenthymianblättchen mischen. Mix auf einen kleinen Teller geben. Gläser mit dem Rand in Wasser tauchen, dann in den Zuckermix drücken.



von Kina

erstellt am 20.Jul.2017 | 01:52 Uhr