Mitmachen : Mit zwei Nadeln zum eigenen Design

Teuflisch schick, weil selbst gestrickt

von Barbara Leuschner

23. Juni 2018, 01:38 Uhr

In dem Film „Meine teuflisch gute Freundin“ strickt die Mutter von Greta Birnstein ständig Pullover und Kleider für die ganze Familie. Das finden Gretas modebewusste Klassenkameradinnen ziemlich uncool. Als jedoch die Tochter des Teufels und Gretas neue Freundin Lilith plötzlich behauptet, das Stricklabel Birnstein würden in Hollywood alle Stars tragen, reißen sich die Mädchen um Gretas Stricksachen!

Es ist also eine Frage der eigenen Einstellung zu dem, was man trägt, die den Unterschied ausmacht. Außerdem kannst du mit selbst entworfenen Klamotten selbst zum Designer werden! Wir haben zwei unterschiedliche Tops gestrickt, die deiner Kreativität als Anregung dienen können.

Vielleicht kannst du schon stricken, oder es gibt jemanden in der Familie, der es dir beibringen kann? Alles, was du können solltest, sind zunächst rechte Maschen. Denn bei unseren beiden Vorschlägen brauchst du nichts weiter. Bei der Auswahl der Wolle wirst du schon zum Designer.

Hier kommst du zur Anleitung: Das erste Top haben wir aus Wollresten gestrikt – also alles, was du in Omas Strickkiste findest und dir gefällt, ist erlaubt.

Ein kleiner Tipp: Achte darauf, dass das Garn nicht allzu unterschiedlich dick ist, sonst wird das Top sehr uneben (aber auch das kann, wenn gewollt, sehr schick sein). Gestrickt wird Top 1 in Reihen, sodass das entstehende Strickmuster sich dann kraus rechts nennt. Hier kommst du zur Anleitung.

Hier kommst du zur Anleitung: Top 2 mit dem Neckholder ist rückenfrei und wird auf der Rundstricknadel gestrickt. Auch hier strickst du ausschließlich rechte Maschen – und wie du siehst, sieht das Strickbild ganz anders aus. Der besondere Clou bei diesem Top ist die Wolle: Sie wechselt ständig die Farbe im Verlauf, sodass ein zufälliges Muster entsteht.