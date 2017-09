Buchtipp : Mit diesem Buch lernst du Deutschland besser kennen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Marie Philipsen

erstellt am 20.Sep.2017 | 01:00 Uhr

Dieses Buch zeigt Deutschland in seiner ganzen Vielfalt. Hast du dich schon mal gefragt was typisch deutsch ist? Für manche sicherlich die Ordnung und die Pünktlichkeit, doch hinter Deutschland steckt noch sehr viel mehr und was genau, erzählt dieses Buch.. Wer hat den zweiten Weltkrieg ausgelöst? Und warum gab es Deutschland überhaupt mal zweimal? Seit wann gibt es unser Land eigentlich? Wo ist es am schönsten? Alles Fragen, auf die du in diesem Buch eine Antwort findest.

Hier sind nicht nur Sachtexte enthalten, sondern ebenfalls Interviews mit Politikern oder auch Tierexperten. Darin erfährst du unter anderem, wie ein Tag als Politiker aussieht.

Wie du aus einer Milchtüte ein cooles Portemonnaie bastelst oder wie du ein leckeres Haselnussbrot backst, erfährst du ebenfalls in diesem Buch.

Die Mischung aus unterschiedlichen Fotos, Texten und Bildern haben mir besonders gut gefallen. Ich war erstaunt, wie viel ich noch nicht über Deutschland wusste.