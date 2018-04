Unterwegs : Mit dem Kajak rund um Nordamerika

Manche Menschen haben verrückte Hobbys. Freya Hoffmeister umrundet zum Beispiel Kontinente.

von Helen Ahmad

18. April 2018, 01:02 Uhr

Freya Hoffmeister mag es nass und schwierig: Mit einem Kajak umfährt sie Nordamerika. Dabei paddelt die 53-jährige Norddeutsche die etwa 50 000 Kilometer verteilt über mehrere Jahre.

Start war in der Stadt Seattle an der Westküste. Sie fährt immer mehrere Monate, ehe sie eine Pause einlegt und nach Hause nach Husum fährt. Am Telefon hat uns Freya Hoffmeister von ihrer Reise erzählt.

Was hast du alles mit in deinem Kajak?

Freya Hoffmeister: Elektronische Geräte, eine Campingausrüstung mit Zelt, in dem ich überwiegend übernachte, Reparaturmaterial – falls mal etwas am Kajak kaputt ist, Klamotten, einen Campingkocher und Kochutensilien, Essen für drei Wochen und Trinken für bis zu einer Woche. Danach muss ich Einkaufen gehen. Die Ladung darf bis zu 75 Kilo wiegen. Das Kajak wiegt 25 Kilo. Das sind gut 100 Kilo auf einer Länge von 5,60 Meter.

Was war für dich auf dieser Reise besonders?

Dieses Jahr habe ich Bären gesehen. Braune Bären, schwarze Bären und später kommen die weißen Eisbären dazu. Bären können schon mal ungemütlich werden. Um sie nicht anzulocken, lasse ich das Essen geruchsgeschützt im Kajak und nehme es nicht mit ins Zelt. Notfalls muss ich sie vertreiben, indem ich laut und deutlich schreie, als würde ich einen riesigen Hund vertreiben. Außerdem habe ich Bärenspray dabei, das ist ein großes Pfefferspray zur Verteidigung.

Was sind Gefahren und wie schützt du dich?

Da gibt es so einiges: ertrinken, erfrieren, mit dem Kajak an Klippen zerschellen, aufs Meer abgetrieben werden und von gefährlichen Tieren angefallen werden. Um mich vor dem Erfrieren zu schützen, habe ich einen Trocken-Anzug an und trage Fleece-Wäsche drunter. Ich bin eine gute Schwimmerin und bei hohem Wellengang gehe ich an Land. Zu Sicherheit habe ich neben dem Handy noch ein Satellitentelefon, einen Notsignalsender, ein Funkgerät und Signalraketen dabei. So kann ich im Notfall Schiffe auf mich aufmerksam machen. Aber das möchte ich alles gar nicht benötigen.

Was machst du, wenn du aufs Klo musst?

Es gibt einen Pinkel-Reißverschluss vorne im Trockenanzug. Da ich eine Frau bin, muss ich ein trichterförmiges Teil ansetzen, dann kann ich im Stehen pinkeln wie ein Mann. Wenn ich im Kajak sitze, benutze ich zusätzlich eine Tüte. Das große Geschäft erledige ich am besten, bevor ich aufs Wasser gehe.

Was ist das Schönste an deinem Sport?

Die Abwechslung. Immer wieder gibt es was Neues. Ich weiß nie, was hinter der nächsten Ecke kommt!