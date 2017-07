Tiere : Mini-Panda auf der Waage

vergrößern 1 von 1 Foto: Tokyo Zoological Park Society 1 von 1

Dieser Mini-Bär will mal ein großer Panda werden! Bis es so weit ist, braucht er aber noch ein bisschen Hilfe. Die bekommt er von seiner Mutter Shin Shinn und den Mitarbeitern eines Zoos in Japan. Dort brachte sie ihr Baby im Juni zur Welt. Die Freude darüber war riesengroß. Denn in Zoos bekommen Pandas nicht oft Nachwuchs. Der kleine Bär wird nun genau beobachtet. Dafür muss er manchmal auch auf die Waage.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 18:03 Uhr