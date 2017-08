Buchtipp : Meine Eltern trennen sich – und jetzt?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wenn Eltern sich scheiden lassen, ist das für die Kinder oft ein Schock. Darum geht es in dem Buch „Und was wird jetzt mit mir?“. Es ist für alle gedacht, deren Eltern sich trennen wollen, gerade dabei sind, sich zu trennen, oder es schon getan haben. Das Buch bietet Hilfe gegen Ängste, Bauchschmerzen, Wutattacken und Traurigkeit.

Außerdem gibt es Antworten auf die Fragen, die viele Kinder in so einem Fall beschäftigen. Fragen wie: „Bin ich schuld am Streit oder an der Trennung?“, „Kann ich selbst entscheiden, wo ich wohnen möchte?“. Oder: „Muss ich am Wochenende zu meinem Vater oder meiner Mutter gehen, wenn ich keine Lust habe?“. In Deutschland werden jedes Jahr Tausende Ehen geschieden. Damit werden auch jede Menge Kinder zu Scheidungskindern. Die vielen Kinder von unverheirateten Eltern, die sich trennen, sind da noch gar nicht mitgezählt. Scheidungskinder sind also keineswegs allein, denn es gibt viele von ihnen.

Das Buch enthält Fotografien, auf denen Kinder zu sehen sind, die die Trennung ihrer Eltern selbst erlebt haben. Sie wissen daher genau, wie das ist. Ihre Gefühle kommen auf den Bildern sehr gut zum Ausdruck.

Jan von Holleben, Dialika Neufeld, Arne J. Kjosbakken, „Und was wird jetzt mit mir? Scheidung – Die besten Antworten auf wichtige Kinderfragen“. Ab 8 Jahren. 66 Seiten. 9,99 Euro. Verlag: Gabriel.

von

erstellt am 16.Aug.2017 | 03:31 Uhr