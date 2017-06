Buchtipp : Meerschweinchen auf Hotelurlaub

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Annika und Louis fahren in die Ferien. Für ihre beiden Meerschweinchen Moppi und Möhre heißt das: Urlaub im Meerschweinchenhotel mit Pool, Trampolin und Löwenzahnsaft so viel sie wollen. Auch mit Schäfi, Elvis und Nacki, den anderen Hotelgästen, freunden sich die beiden bald an. Und das, obwohl Schäfi ständig ins Essen fusselt, Nacki aussieht wie eine Wurst – und es übrigens gar nicht witzig findet, wenn das jemand bemerkt – und Elvis zwar nicht singen kann, sich aber selten davon abhalten lässt.

Nur Grufti, das dauernörgelnde Meerschweinchen, macht mit seinen düsteren Gedanken allen Angst. Denn Grufti glaubt, dass die Menschen gar nicht in den Urlaub gefahren sind. Zusammen reißt die ganze Truppe aus dem paradiesischen Hotel aus und zieht los: Nachsehen, ob ihre Besitzer sie tatsächlich vergessen haben. Dabei erleben sie nicht nur Abenteuer, sondern finden auch heraus, dass manchmal alles ganz anders ist als man denkt.

Lustiges Leseabenteuer – für die, die selbst Haustiere haben und für alle anderen auch!

Anna Lott (Text), Susanne Göhlich (Illustration): „Moppi & Möhre Abenteuer im Meerschweinchenhotel“. Ab 5 Jahre. 112 Seiten. 10,99 Euro. Verlag: Carlsen.



von Imke Voigtländer

erstellt am 07.Jun.2017 | 01:55 Uhr