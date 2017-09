Archäologie : Mammut-Familie zu verkaufen

vergrößern 1 von 1 Foto: Gareth Fuller 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 01:27 Uhr

Vielleicht marschierten die Mammuts früher wirklich hintereinander durch die Gegend. Heute sind nur die Skelette der riesigen Tiere übrig. In einer Halle in Großbritannien stehen gerade mehrere Mammuts in einer Reihe. Die Gruppe besteht aus zwei ausgewachsenen Mammuts, einem jüngeren Tier und einem Baby. Die Skelette waren vor 15 Jahren in Sibirien im Land Russland gefunden worden. Im November sollen sie in einer Auktion versteigert werden. Schon jetzt werden die Mammuts für die Versteigerung vorbereitet. Das Auktionshaus erwartet, dass die Mammuts mehrere Hunderttausend Euro einbringen.